مونديال الكرة الطائرة تحت 21 سنة: المنتخب التونسي يشارك للمرة الـ14

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2155e11df01.75604979_ieklhnopqmgjf.jpg width=100 align=left border=0>

يتحول المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 سنة فتيان غدًا الاثنين إلى الصين، للمشاركة في بطولة العالم لهذه الفئة العمرية، التي ستقام من 18 إلى 31 أوت الجاري.



قائمة اللاعبين

