مونديال الكرة الطائرة تحت 21 سنة: المنتخب التونسي يشارك للمرة الـ14

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2155e11df01.75604979_ieklhnopqmgjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 18:43
      
يتحول المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 سنة فتيان غدًا الاثنين إلى الصين، للمشاركة في بطولة العالم لهذه الفئة العمرية، التي ستقام من 18 إلى 31 أوت الجاري.

قائمة اللاعبين


يشارك المنتخب بقيادة المدرب طارق العوني بـ12 لاعبًا:


* وجيه معلى
* عبد الكريم فريخة
* محمد عزيز بن حورية
* يوسف الشعار
* آدم بن مسعود
* محمد أمين الجنزري
* محمد عمر بللونة
* فادي قلوج
* راسم كسودة
* فادي بن سليمان
* محمد عزيز الطرابلسي
* أيوب المسلماني

مجموعة تونس في الدور الأول

وضعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب:

* فرنسا
* إندونيسيا
* الأرجنتين
* إيطاليا
* أوكرانيا

برنامج المباريات

* 22 أوت 2025: تونس – فرنسا
* 23 أوت 2025: تونس – إندونيسيا
* 25 أوت 2025: تونس – الأرجنتين
* 26 أوت 2025: تونس – إيطاليا
* 28 أوت 2025: تونس – أوكرانيا



الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
Babnet

