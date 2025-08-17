تطاوين: انطلاق صيانة الطريق المحلية عدد 994 ضمن برنامج وزارة التجهيز السنوي لصيانة الطرقات المرقمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطاوين في أشغال صيانة الطريق المحلية عدد 994، الواقعة جنوب المدينة، على مسافة تمتد من النقطة الكيلومترية 90 إلى النقطة 92، وذلك بالتوازي مع اقتراب استكمال القسطين الأولين من أشغال الطريق الوطنية عدد 19 والطريق المحلية عدد 1014.

وأوضح مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، علي بن محمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشاريع إصلاح الأجزاء المتضرّرة من الطرقات المرقمة بولاية تطاوين يندرج ضمن البرنامج الوطني السنوي لصيانة شبكة الطرقات المرقمة، والذي ينقسم إلى 8 أقساط موزعة على 24 ولاية، خصص قسطها الثامن لولايات قابس ومدنين وتطاوين، بكلفة جملية تقدّر بـ 17 مليون دينار منها 3.7 ملايين دينار لولاية تطاوين.

وبيّن بن محمد أن نسبة تقدم أشغال القسط الثامن بلغت حوالي 50% على المستوى الجهوي، في حين تقدمت الأشغال في ولاية تطاوين بنحو 75%، وتشمل صيانة الطريق المحلية 1014 من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة 2، والطريق المحلية 994 من النقطة الكيلومترية 90 إلى النقطة 92، والطريق الوطنية عدد 19 من النقطة الكيلومترية 56 إلى النقطة 59، على مسافة تقدر بـ 3.3 كيلومترات، وبذلك يكون التدخل الجملي على مسافة 7.3 كيلومترات من أجل تحسين نسق حركة المرور وضمان سلامة مستعملي الطرقات.

