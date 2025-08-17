Babnet   Latest update 16:42 Tunis

الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تدعو الى الانتباه عند استعمال محركات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1f8c62851b3.93658881_ijpnlghkoqfme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 16:42
      
دعت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية الى مزيد الانتباه عند استعمال محركات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لحماية المعطيات الشخصية والمعطيات الحساسة.

وقدمت الوكالة جملة من النصائح العملية لحماية المعطيات الشخصية عند استخدام محركات البحث بالذكاء الاصطناعي، منها تجنب ادخال المعطيات الحساسة والشخصية (ادخال رقم الهوية او جواز السفر وكتابة كلمات السر والبطاقات البنكية) والامتناع عن ادخال معلومات طبية او اسرار مهنية.



واكدت في هذا الصدد، على وجوب التحقق من مصداقية محرك البحث واستعمال المنصات الرسمية والموثوقة التي لها سياسات خصوصية واضحة ومراجعة شروط الاستخدام لمعرفة كيفية استعمال البيانات.

وحذرت،في بلاغ سابق صادر عنها، من القرصنة واستغلال الثغرات بعدم الضغط على الروابط المشبوهة التي قد تظهر في نتائج البحث واستعمال برنامج حماية محدث.

ودعت الوكالة، الى تحديد الاطلاع على نتائج البحث وتجنب مشاركة النتائج او نسخ الروابط التي تحتوي على معلومات خاصة عند الضرورة واستعمال الوضع الخاص او التصفح الامن.
وحثت في ذات السياق، على مراقبة سجل البحث بانتظام وحذف تاريخ البحث اذا كان يتضمن كلمات بحث حساسة واستعمال ادوات ادارة الخصوصية التي يوفرها المحرك.
