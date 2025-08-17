الكشف عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 11 لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي
كشفت الهيئة المديرة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي عن قائمة الأعمال المشاركة في دورته الـ 11 التي ستقام من 2 إلى 7 فيفري 2026 .
وقد تم اختيار الفيلم القصير " مانجو" للمخرجة رندة (الذي تابعه جمهور الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية سنة 2024 ) ليكون عرض افتتاح هذه الدورة التي تتضمن 40 فيلما من 20 بلدا .
وأعلنت الهيئة المديرة في الصفحة الرسمية للمهرجان، عن عناوين الأفلام كما كشفت عن تركيبة لجنة انتقاء الأفلام التي ضمت المخرج المغربي زكريا نوري والسيناريت اللبناني هادي بيطار والمخرجة التونسية ملاك بن دخيل والمخرج الفرنسي نيكولاس جاكيت.
وقد تم توزيع الأفلام إلى أربعة أقسام وهي قسم الأفلام الروائية القصيرة ويتضمن 7 أعمال من تونس والمغرب ومصر وفرنسا وجنوب افريقيا والسينغال، وقسم الأفلام الوثائقية القصيرة ويحتوي على 6 أفلام من تونس وفلسطين ومصر وباكستان وإيران.
أما قسم المدارس للأفلام القصيرة فيضم 10 أفلام من تونس والمغرب ومصر ولبنان. فيما يتضمن قسم أفلام التحريك 10 إنتاجات من إيطاليا واليونان والجزائر وكندا والولايات المتحدة وتايوان وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا والبرازيل وإيران.
