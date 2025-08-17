Babnet   Latest update 16:42 Tunis

الكشف عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 11 لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1d3c76791f0.66983981_efljgiqmhkpon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 15:24 قراءة: 0 د, 49 ث
      
كشفت الهيئة المديرة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي عن قائمة الأعمال المشاركة في دورته الـ 11 التي ستقام من 2 إلى 7 فيفري 2026 .
وقد تم اختيار الفيلم القصير " مانجو" للمخرجة رندة (الذي تابعه جمهور الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية سنة 2024 ) ليكون عرض افتتاح هذه الدورة التي تتضمن 40 فيلما من 20 بلدا .
وأعلنت الهيئة المديرة في الصفحة الرسمية للمهرجان، عن عناوين الأفلام كما كشفت عن تركيبة لجنة انتقاء الأفلام التي ضمت المخرج المغربي زكريا نوري والسيناريت اللبناني هادي بيطار والمخرجة التونسية ملاك بن دخيل والمخرج الفرنسي نيكولاس جاكيت.

وقد تم توزيع الأفلام إلى أربعة أقسام وهي قسم الأفلام الروائية القصيرة ويتضمن 7 أعمال  من تونس والمغرب ومصر وفرنسا وجنوب افريقيا والسينغال، وقسم الأفلام الوثائقية القصيرة ويحتوي على 6 أفلام من تونس وفلسطين ومصر وباكستان وإيران.

أما قسم المدارس للأفلام القصيرة فيضم 10 أفلام من تونس والمغرب ومصر ولبنان. فيما يتضمن قسم أفلام التحريك 10 إنتاجات من إيطاليا واليونان والجزائر وكندا والولايات المتحدة وتايوان وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا والبرازيل وإيران.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313478


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-25
39°-25
42°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    