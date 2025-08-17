الكشف عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 11 لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1d3c76791f0.66983981_efljgiqmhkpon.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الهيئة المديرة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي عن قائمة الأعمال المشاركة في دورته الـ 11 التي ستقام من 2 إلى 7 فيفري 2026 .

وقد تم اختيار الفيلم القصير " مانجو" للمخرجة رندة (الذي تابعه جمهور الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية سنة 2024 ) ليكون عرض افتتاح هذه الدورة التي تتضمن 40 فيلما من 20 بلدا .

وأعلنت الهيئة المديرة في الصفحة الرسمية للمهرجان، عن عناوين الأفلام كما كشفت عن تركيبة لجنة انتقاء الأفلام التي ضمت المخرج المغربي زكريا نوري والسيناريت اللبناني هادي بيطار والمخرجة التونسية ملاك بن دخيل والمخرج الفرنسي نيكولاس جاكيت.

