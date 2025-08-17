انعقاد الدورة 6 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
تنظـم المندوبية الجهوية للديـوان الوطنـي للصناعات التقليدية بالقيروان الدورة السادسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بالجهة من 1 الى 4 سبتمبر 2025 بمركز تقديم التراث القيرواني أمام جامع عقبة ابن نافع القيروان .
وتنعقد هذه الدورة تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف/ واعتبارا للحركية التجارية الكبرى التي تشهدها عاصمة الأغالبة بهذه المناسبة التي تعرف اقبالا متزايدا ومكثفا على المدينة من عديد الزوار من كافة انحاء البلاد.
وتعرف مدينة القيروان بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حركية تجارية لافتة من خلال تنظيم العديد من التظاهرات الدينية وكذلك التجارية .
وتدعو المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقيروان، بالمناسبة، الحرفيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة السادسة من المعرض الوطني للصناعات التقليدية الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين اليها بالنظر في أجل أقصاه يوم الاربعاء 20 أوت 2025 .
واشارات المندوبية في بلاغها الى أن فضاء العرض مجاني فيما يخضع قبول الترشحات الى رأي لجنة فنية جهوية حسب جودة المنتوج و الملف القانوني للحرفي .
