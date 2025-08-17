Babnet   Latest update 13:38 Tunis

مشاركات من 60 بلدا في الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية يومي 30 و31 أوت بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1af9e219c58.37188249_mgefojiphklqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025
      
تلتئم الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية يومي 30 و31 أوت 2025 بمدينة سوسة، بمشاركات من 60 دولة.
ويُعدّ هذا المهرجان بحسب بلاغ صحفي يحمل إمضاء مديره ومؤسسه وليد بن حسن، منصة عالمية تجمع صانعي المحتوى من عدة بلدان، حيث تم استقبال 579 طلب مشاركة أولى، وسيقع عرض  184  فيديو توعوي للجمهور.
 

وتهدف هذه التظاهرة السنوية إلى التشجيع على إنتاج فيديوهات توعوية تُعزز القيم الإنسانية وتشجع على نشر المبادئ النبيلة مثل التسامح والتآخي واحترام حقوق الإنسان.

وسيقع الكشف عن تفاصيل الدورة والبلدان المشاركة والأفلام المقبولة في المسابقتين الدولية والوطنية وعن تركيبة لجنة التحكيم الدولية، خلال لقاء صحفي صباح غد الاثنين (س 11) بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية بتونس العاصمة.
ويتضمن المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية مسابقتين رئيسيتين: المسابقة الوطنية تحت شعار "تونس السياحة بعدسة الإبداع … قاطرة للتنمية" لتسليط الضوء على جمال التراث والسياحة التونسية، والمسابقة الدولية بعنوان "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى" لتشجيع الشباب وصانعي المحتوى من مختلف الدول على إنتاج فيديوهات تعكس قيم المواطنة والتنمية المستدامة.
ووفق المنظمين، "ينطلق المهرجان من رؤية شاملة تهدف إلى دعم الإبداع الفردي والجماعي، وتشجيع الشباب والطلبة على كتابة السيناريوهات وتصوير أعمالهم، مع توفير منصة عرض على شاشات عملاقة وبث الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين".
وفضلا عن ترسيخ القيم الإنسانية ونشر التوعية المجتمعية، يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني وخلق فضاء للتواصل بين مبدعين من مختلف البلدان، إلى جانب دعم الاقتصاد السياحي، والترويج السياحي والثقافي عبر تنظيم عروض تفاعلية وورشات عمل ومعارض فنية وغيرها من الفعاليات.


Indicateurs
Babnet

