النفايات البلاستيكية تهيمن بشكل كبير على السواحل التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/684f24c32e1257.09647199_pmhokgfqnjile.jpg width=100 align=left border=0>
حملة نظافة بجربة اجيم لجمع النفايات البلاستيكية
Publié le Dimanche 17 Août 2025
      
أظهرت نتائج برنامج "تبنّى شاطئاً" التابع للصندوق العالمي للطبيعة–شمال إفريقيا خلال موسم 2023/2024 أنّ النفايات البلاستيكية تهيمن بشكل لافت على الشواطئ التونسية.

معطيات كمية مقلقة


* أكثر من 30 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة الحجم.

* حوالي 23 ألف غطاء بلاستيكي.
* أكثر من 17 ألف مصاصة بلاستيكية.
* ما يفوق 12 ألف قطعة من مادة الستايروفوم (المعروفة باللوحة الزرقاء، المستعملة كعازل حراري ومائي).
* إضافة إلى ذلك، سجّلت المعاينات الميدانية وجود 78 ألف عقب سيجارة على الأقل، مما يعكس حجم التلوث الناجم عن السلوكيات الفردية.

أعلى نسب التلوث

* شاطئ خير الدين: 3766 قطعة في كل 100 متر.
* شاطئ المهدية: 1775 قطعة في كل 100 متر.

أهمية النتائج

أكّد الصندوق العالمي للطبيعة أنّ هذه النتائج تبرز الحاجة العاجلة لتغيير السلوكيات وتعزيز جهود التوعية لحماية البيئة الساحلية. وأوضح أنّ المعطيات تمثّل ثمرة عمل جماعي قائم على العلوم التشاركية، حيث شارك مئات المتطوعين في عمليات الرصد على امتداد الشريط الساحلي التونسي.

آلية التنفيذ

* يعتمد البرنامج على تعبئة فرق من المتطوعين لرصد النفايات بشكل متسق وموثوق.
* يستند إلى بروتوكول علمي سبق أن استعمله المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
* يطبَّق ضمن آلية "اعتماد شاطئ" التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والهادفة إلى إشراك المواطنين في عمليات الرصد والتوعية البيئية.


