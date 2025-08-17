النفايات البلاستيكية تهيمن بشكل كبير على السواحل التونسية

أظهرت نتائج برنامج "تبنّى شاطئاً" التابع للصندوق العالمي للطبيعة–شمال إفريقيا خلال موسم 2023/2024 أنّ النفايات البلاستيكية تهيمن بشكل لافت على الشواطئ التونسية.



معطيات كمية مقلقة



أعلى نسب التلوث



أهمية النتائج



آلية التنفيذ



* أكثر من* حوالي* أكثر من* ما يفوق(المعروفة باللوحة الزرقاء، المستعملة كعازل حراري ومائي).* إضافة إلى ذلك، سجّلت المعاينات الميدانية وجودعلى الأقل، مما يعكس حجم التلوث الناجم عن السلوكيات الفردية.: 3766 قطعة في كل 100 متر.: 1775 قطعة في كل 100 متر.أكّد الصندوق العالمي للطبيعة أنّ هذه النتائج تبرزوتعزيز جهود التوعية لحماية البيئة الساحلية. وأوضح أنّ المعطيات تمثّل ثمرة، حيث شارك مئات المتطوعين في عمليات الرصد على امتداد الشريط الساحلي التونسي.* يعتمد البرنامج علىلرصد النفايات بشكل متسق وموثوق.* يستند إلىسبق أن استعمله المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.* يطبَّق ضمن آليةالتي أطلقها، والهادفة إلى إشراك المواطنين في عمليات الرصد والتوعية البيئية.