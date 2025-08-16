Babnet   Latest update 20:32 Tunis

رئيس الدولة يعزي نظيره الجزائري اثر وفاة مسافرين في حادث اليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66de0c95dc9f18.10243384_pmfijlngqehko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Août 2025 - 19:23 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أجرى رئيس الجمهوريّة التونسيّة قيس سعيّد اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، عبد المجيد تبون، قدّم له فيها باسمه وباسم الشّعب التونسي، أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة إثر الحادث الأليم الذي جدّ أمس الجمعة وأدّى إلى وفاة وإصابة عدد من المسافرين على متن حافلة لنقل الركاب ببلدية الحرّاش (شرق الجزائر العاصمة) داعيا الله العزيز القدير أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته وغفرانه ويُلهم ذويهم جميل الصّبر والسّلوان وأن يُعجّل بشفاء المصابين ويحفظ الشّعب الجزائري الشقيق من كلّ مكروه،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشرته رئاسة الجمهورية .
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية السبت ان سقوط حافلة لنقل المسافرين، أمس الجمعة، بوادي الحراش أودى  بحياة 18 شخصا فيما لا يزال 13 مصابا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حاليا على مستوى مؤسسة استشفائية متخصصة بالحراش وحالتهم  الصحية تحت المراقبة الطبية المستمرة".


