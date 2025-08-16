القلعة الرياضية تتعاقد مع اللاعب آدم القريشي

<img src=http://www.babnet.net/images/9/football1040.jpg width=100 align=left border=0>

انتقل اللاعب آدم القريشي الى القلعة الرياضية التي تنشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق.

ويشغل آدم القريشي خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب لفائدة الاتحاد المنستيري وسبورتينغ المكنين.

ويعد آدم القريشي ثالث انتدابات القلعة الرياضية في فترة الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع متوسط الميدان الهجومى عزيز المحمدي والمهاجم سليم المزلينى.