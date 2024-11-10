المنستير: باعث في محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي يطور نسيجا ذكيا مقتصدا لمياه الري وحاميا لثمار الرمان والعنب والتمر من الآفات

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أفاد جلال بلحاج خليفة المدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة، بأنّ صاحب مؤسسة ناشئة منتصبة في محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير منذ ثلاث سنوات، نجح في تطوير نوع من النسيج التقني الذكي "جيوتكستيل".



وبين بلحاج خليفة، أن هذا الباعث قد طور منتوجا متعلقا بحماية عراجين النخيل من الآفات، وقع تجربته خلال المواسم الفارطة الثلاثة، وكان أنجع مقارنة بما يستعمله الفلاحون في الجنوب. كما طور منتوجا لحماية ثمرة الرمان بنسبة تفوق 50 في المائة وآخر لحماية عناقد العنب.





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وأضاف أنّهم أرادوا بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة التعريف بهذا المنتوج الهامّ، الذي يساعد في الاقتصاد في مياه الري، ويستعمل في أشجار الزينة والأشجار المثمرة كالزياتين، مبينا أن الباعث محرز على براءة اختراع في هذا المنتوج المستعمل لحماية عراجن التمر من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.



كما أوضح أن الباعث استطاع تطوير جميع منتوجاته بالتنسيق مع المركز الفني للنسيج ومع مخابر البحث التي أكدت نجاعة هذه المنتوجات وقدرتها على تحسين جودة المنتوج الفلاحي، وأنّ 95 في المائة من المواد الأولية المستعملة في إنتاج هذا النوع من النسيج والمنتوجات هي محلية وغير مستوردة، وتسمح بالاقتصاد في كمية مياه الري المستعملة بنسبة 75 في المائة.



وأكد أنه تمت مرافقة باعث هذه المؤسسة الناشئة بالبرامج المتوفرة للباعثين الشبان بالمحضنة، حيث مر من مرحلة حامل فكرة والانتصاب في مكتب بالمحضنة لتثمين فكرته وإنجاز دراسات النجاعة، إلى مرحلة الانتصاب الفعلي وتسوغ مقسم أرض بالقطب التكنولوجي بالمنستير لانجاز مشروعه، وهو حاليا بصدد إعداد ملف التمويل.