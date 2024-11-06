بنزرت: حجز 3.35 اطنان من الفرينة المدعمة لدى صاحب مخبزة بمدينة العالية

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افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، ان مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، تمكنت من حجز 3.35 أطنان من الفرينة المدعمة بإحدى المخابز المختصة في صنع الخبز من الحجم الكبير بمنطقة العالية، بعد أن ثبت تفويت صاحبها لكمية من الفرينة المدعمة لوجهة غير معلومة، عوضا عن استعمالها في صنع الخبز.



واضاف ذات المصدر لصحفي "وات"، انه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، مع تأمين المحجوز لدى مخبزة اخرى تفاديا لحدوث نقص في هذه المادة بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة، وإقرار عقوبة إدارية في حق صاحب المخبزة تمثلت في التقليص من حصة المخبزة المخالفة وتحويلها من صنع الخبز من الحجم الكبير الي صنع الخبز من الحجم الصغير "باقات".





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ومن جهة اخرى، تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، الاشراف على توزيع قرابة 10 اطنان من السكر العائلي بعدد من المحلات التجارية الواقعة وسط مدن بنزرت ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، مما ساهم في تحسين وضعية عرض هذه المادة بعد أن تبين وجود بطء في تسريحها من قبل بعض تجار الجملة، بتعلة عدم وجود طلب من قبل تجار التفصيل، على ان يتم تعميم هذا الإجراء ليشمل بقية المعتمديات وخاصة منها بسجنان والعالية ومنزل بورقيبة وغيرها من مناطق الولاية، وتفعيل جميع الإجراءات القانونية في صورة ثبوت اتخاذ هذه الممارسات صبغة إحتكارية، وفق تأكيد نفس المصدر.