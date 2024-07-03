تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج وتهريب المخدرات وحجز 27 صفيحة من مخدر القنب الهندي

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تم تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج وتهريب المخدرات بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، والاحتفاظ بخمسة أشخاص من عناصرها، وحجز 27 صفيحة من مخدر القنب الهندي.



وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أنه توفرت معلومات لدى إطارات وأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تفيد بتزعم شخص لشبكة تنشط في مجال ترويج وتهريب المخدرات من قطر مجاور عن طريق المسالك الغابية الحدودية لجهة طبرقة.





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وأفادت بأن هذا الشخص، يتولى تخزين المخدرات ثم نقلها الى جهة أخرى لتوزيعها، بالاستعانة بأربعة أشخاص وباستعمال شاحنتين، حيث تخصص الأولى لكشف الطريق والتأكد من عدم وجود تركيز أمني، في حين يتم إخفاء المخدرات في الشاحنة الثانية التي يقودها شخص ثان رفقة شخصين آخرين.



وأضافت أنه تم نصب كمين للشبكة المذكورة بجهة الحوامدية بمدينة طبرقة، والقاء القبض على العناصر الخمسة، وحجز المخدرات المذكورة والشاحنتين، مؤكدة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بجميع عناصر الشبكة من أجل "جرائم المخدرات وتبييض الاموال" وأن الأبحاث متواصلة.

