المعرض الفوتوغرافي "ما تقدمه فلسطين للعالم" يحطّ رحاله بتونس من 24 ماي إلى 28 جوان 2024

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اختار معهد العالم العربي بباريس أن تكون تونس المحطّة الأولى لجولة المعرض الفوتوغرافي "ما تقدمه فلسطين للعالم". ويحتضن المعهد الفرنسي بتونس هذا المعرض بداية من يوم الجمعة 24 ماي إلى غاية يوم 28 جوان القادم.





هذا المعرض الذي ينظمه معهد العالم العربي برعاية سفارة فلسطين بتونس وكذلك البرامج المعدة مع المعهد الفرنسي بتونس، يمنح مساحة للتعبير للفنانين الفلسطينيين ومكانا لثراء هذا المشهد الثقافي. وفي هذا السياق دوّن رئيس معهد العالم العربي"جاك لانغ": "بعيدًا عن كونه سجلًا للضحايا، فإن المعرض يُظهر العالم في فلسطين وفلسطين للعالم".



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ويقدم هذا المعرض، الذي تم عرضه بمعهد العالم العربي بباريس بين شهريْ ماي وديسمبر 2023، صورا لفلسطين بعيدا عن الكليشيهات، إذ "ُيظهر إلى أي مدى نحن على قيد الحياة وإلى أي مدى مازلنا نحمل هوسا بالثقافة" بحسب ما جاء على لسان الفنان الفلسطيني إلياس صنبر، وهو المفوض العام للمعرض وكاتب وسفير فلسطين السابق لدى اليونسكو وكذلك رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في فلسطين.

ويقارن هذا المعرض سجلين من الصور الفوتوغرافية، صور تعود إلى القرن التاسع عشر مقابل صور اليوم، عن فلسطين. ومن خلال الحوار، يُظهر هذا المنظور العابر للتاريخ سعي الفلسطينيين إلى إعادة تملّك قصتهم من خلال الصور.

ففي حين أن الصور القديمة التي تم إنتاجها عن طريق عمليّة الطباعة الحجريّة (ليتوغرافيا) كانت تظهر الأرض الفلسطينية في كثير من الأحيان على شكل كليشيهات أو صور نمطية غير مجسدة في التصوير الفوتوغرافي القديم، فإن الصور الفوتوغرافية المعاصرة في هذا المعرض تشهد على الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2021، وعلاقتهم بالجسد والفضاء العام والارض. هي صور تثير الإعجاب لما تقدمه من إبداع استثنائي يدعونا إلى التفكير في قوة الثقافة والفن كوسيلة للمقاومة. كما توفر شهادات الفنانين التي تم جمعها في ربيع عام 2024 نظرة حالية على دورهم الوجودي في إسماع صوت فلسطين اليوم.

سيتم تقديم برنامج مخصص للثقافة الفلسطينية طوال مدة هذا المعرض من ذلك، لقاء مع مصورين فلسطينيين يتم عرض أعمالهم وهم رهاف البطنيجي وشادي العصار، يوم 24 ماي، للتبادل حول أعمالهم وأفكارهم الفنية و عروض لأفلام فلسطينية، ومناقشة حول كتاب "فلسطين في 50 صورة" يوم 3 جوان، ومسرحية عن المنفى الفلسطيني بعنوان "طه" يوم 5 جوان المقبل وكذلك أمسية مخصصة للموسيقى الفلسطينية.

ويروي العديد من المثقفين والفنانين الفلسطينيين الهوية الفلسطينية من خلال أعمالهم المتنوعة، كما انهم يمثلون أصوات شعب بأكمله. " ما تقدمه فلسطين للعالم" معرض يُظهر الإبداع الفلسطيني، سواء كان ذلك على الأراضي الفلسطينية أو في المنفي، ويُعرف بالفنانين الذين جعلوا من التصوير الفوتوغرافي "لغتهم" ووسيلة تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد العالم العربي، الجهة المنظمة لهذا المعرض، أسّسته فرنسا والدول العربية، في باريس عام 1980، للتعريف بالثقافة العربية، وافتتح مبناه عام 1987.