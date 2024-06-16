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رقم قياسي جديد بالتصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 10:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
بدأت غريتشين والش مسيرتها في التصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في سباق 100 متر فراشة للسيدات لتبعث بذلك برسالة تحذير للمنافسات قبل أكثر قليلا من شهر من موعد انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في باريس.

وتفوقت والش مباشرة من البداية وبدت عليها آثار الدهشة عند وصول خط النهاية عندما اكتشفت أنها سجلت 55.18 ثانية بينما تلقت تشجيعا كبيرا من آلاف المعجبين.

...

وجاء هذا الانجاز في الدور قبل النهائي لتصفيات السباق وبه تفوقت والش على الرقم العالمي السابق المسجل باسم السويدية سارة سيوستروم في 2016 وهو 55.48 ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي.


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