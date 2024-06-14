عيد الاضحى: الادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة توصي بتطبيق قواعد حفظ الصحة والخزن للحوم

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اوصت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المواطنين بتطبيق قواعد حفظ الصحة والخزن للحوم، وذاك نظرا لتزامن عيد الاضحى المبارك مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولتفادي ظاهرة اخضرار اللحوم.



واوصت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بتجنب إجهاد وتوتّر الأضحية عند النقل وفترة ما قبل الذبح وبعدم إطعام الأضحية والاقتصار على الماء في 24 ساعة الأخيرة (على الأقل 12 ساعة) قبل الذبح.





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كما اوصت بذبح الحيوانات بمكان مظلل ونظيف مع استعمال معدات وأواني تم تنظيفها وتطهيرها قبل الاستعمال،

والقيام بجميع مراحل الذبح بصفة مسترسلة دون انقطاع مع الحرص على عدم اتساخ اللحوم.



وشددت أيضا على عدم غسل اللحوم بالماء بعد الانتهاء من عملية تحضير الذبيحة، وخزن الأعضاء (كبد، قلب، رئة) مباشرة بعد الذبح في الثلاجة في 4 درجات حراري.





ودعت كذلك، الى غسل وتنظيف الأحشاء والأمعاء (الدوارة) وخزنها مباشرة في الثلاجة في 4 درجات حرارية والاقتصار على ساعتين كأقصى تقدير في مكان بعيد عن أشعة الشمس وبه تهوئة قبل الشروع في عملية التقطيع والخزن فضلا عن خزن اللحوم التي سيتم استهلاكها خلال3 أيام الاولى، في الثلاجة في 4 درجات حرارية وخزن اللحوم في درجة (18-) بالنسبة للحوم التي سيتم استهلاكها بعد 3 أيام من الذبح.



وافادت الوزارة، أنه تم وضع القائمة الإسمية في الأطباء البياطرة المتطوعين من القطاع العام والخاص للاستفسار في حالة ملاحظة عوارض غير عادية على الذبيحة خلال أيام العيد.