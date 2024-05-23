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بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام مباريات الجولة الثامنة

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 14:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي حكام مباريات الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام السبت 25 والاحد 26 ماي الجاري والسبت غرة جوان القادم :

السبت 25 ماي 2024
الملعب الاولمبي بسوسة (س 15 و30 دق)
...

النجم الساحلي - الملعب التونسي الحكم / احمد الذوادي

الاحد 26 ماي 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 17 و30 دق)
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي الحكم / خليل الحساني

السبت 2 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي الحكم / يعين لاحقا


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