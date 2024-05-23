تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس (إقليم صفاقس)، من إحباط مخطط لعملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على 30 تونسيا بصدد التحضير للإبحار خلسة.وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها يوم الاربعاء، أنه تم كذلك حجز مركب بحري وشاحنة خفيفة ودراجتين ناريتين، الى جانب بندقية صيد دون رخصة مسك، ومبلغ مالي من العملة التونسية.