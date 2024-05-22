مجلس النواب يصادق على 3 اتفاقيات ضمان قروض للشركة التونسية للكهرباء والغاز

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صادق مجلس نواب الشعب في اختتام أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء بقصر باردو، على جملة من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات ضمان قروض للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا



وصادق النواب بــ105 صوتا واحتفاظ 8 نواب ورفض 11 نائبا على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز المقدر ب45 مليون أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2024/011 )





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كما صادق النواب بــ 105 صوتا واحتفاظ 10 نواب ورفض 10 نواب ، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2024/012 )



وجرت المصادقة أيضا، بــ105 صوتا واحتفاظ 7 نواب و رفض 14 نائبا ، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين تونس ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 35 مليون أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبـا (2024/032)