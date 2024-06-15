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جرجيس.. انتحار ثلاثيني شنقا

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 22:11 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اقدم في حدود الساعة الثامنة من مساء يوم السبت شاب في العقد الثالث من العمر بوضع حد لحياته بالاقدام على الانتحار شنقا حيث عثر عليه وكان معلقا بعمود شبكة الاتصالات المتواجدة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة جرجيس وبنقردان.

وقد تحولت وحدات الحماية المدنية لأخذ الجثة وبمراجعة النيابة العمومية أمرت بتسليمها الي الوحدات الأمنية المختصة للاحتفاظ بها بالمستشفى الجهوي بجرجيس الى حين عرضها على الطبيب الشرعي من أجل القيام بالاجراءات القانونية وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل الجوهرة اف ام بالجهة


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