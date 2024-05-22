سريران لكل 100 ساكن في المستشفيات العمومية التونسية

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كشف التقرير الرابع والعشرون حول مؤشرات البنية الاساسية في تونس، ان المستشفيات العمومية التونسية تتوفر على سريرين لكل 100 ساكن.



واشار التقرير الذي نشره المعهد الوطني للاحصاء على موقعه الالكتروني، ان عدد الاسرة بالمستشفيات العمومية قد تطور من 15574 سريرا سنة 1994 الى 22888 سنة 2022 متوقعا ان يصل هذا العدد الى 22164 سريرا سنة 2023 اي بمعدل 1.9 سرير لكل 100 ساكن.





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وتستقطب تونس الكبرى ثلث الاسرة ب6679 سريرا وولايات الوسط الشرقي نسبة 24 بالمائة ب5638 سريرا في حين لا يتجاوز عدد الاسرة في الجنوب الغربي 1440 سريرا.



واظهر التقرير من جهة اخرى ارتفاع عدد مراكز الصحة الاساسية المستغلة من 1730 مركزا سنة 1994 الى 2113 مركزا سنة 2023 موزعة على 203 دائرة صحية.



وفي ما يتعلق بالمصحات الخاصة فقد شهدت طاقتها من الاسرة ارتفاعا من 4092 سريرا سنة 2014 الى 7821 سريرا سنة 2023



وتناول التقرير، مؤشرات البنية الاساسية في مجالات الصحة والتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والطفولة وكذلك المؤشرات بالتزود بالماء الصالح للشراب والربط بشبكات الكهرباء والتطهير وتكنولوجيات الاتصال والبريد إلى جانب الإنجازات العامة في قطاع النقل وتهيئة المناطق الصناعية حتى موفى سنة 2023 .





