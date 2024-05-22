وزارة الشؤون الاجتماعية: خلاص 382,8 مليون دينار لفائدة كافة منظوري "الكنام" من مضمونين اجتماعيين ومسدي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه تمّ في موفى شهر أفريل 2024 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية والمستشفى العسكري بتونس ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ومستحقات المضمونين الاجتماعيين ومصحات تصفية الدم.



وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" بخلاص 382,8 مليون دينار لفائدة كافة منظوري الصندوق من مضمونين اجتماعيين ومسدي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص.





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وتشمل هذه التحويلات 54,8 مليون دينار لخلاص المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين بما في ذلك خلاص مبالغ استرجاع نسبة مساهمة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تسبقة 30 بالمائة لاقتناء الأدوية.



كما تتوزع إلى 214 مليون دينار لخلاص المستحقات المفوترة والراجعة للمستشفيات العمومية والعسكرية والصيدلية المركزية و114 مليون دينار لخلاص المستحقات المفوترة والراجعة لمختلف مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص من صيادلة وأطباء ومراكز التصوير الطبي والمخابر البيولوجية وأخصائي العلاج الطبيعي والمصحات الخاصة علاوة على مزودي الآلات الطبية ومراكز تصفية الدم.



