قابس: مكانة متميزة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية في الدورة 40 لمعرض قابس الدولي

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تجري الاستعدادات حثيثة للدورة 40 لمعرض قابس الدولي، التي ستنتظم، وفق ما نشرته ادارة المعرض على صفحتها الرسمية، من 27 جوان الى 14 جويلية 2024 تحت شعار " قابس جنة الدنيا .. اسمها مواتيها .. رافع صيتها ومعليها".



وتسعى ادارة المعرض من خلال اختيارها لهذا الشعار، الى التأكيد على نقاط القوة التي تميز القطاع السياحي في ولاية قابس، وسينتظم لابراز ذلك بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للسياحة بقابس، معرض للمؤسسات الحرفية والسياحية وفقرات تنشيطية متنوعة من بينها رحلات لاستكشاف المنتوج السياحي والتقليدي، الذي تزخر به الجهة لتحفيز رجال الأعمال من داخل الولاية وخارجها على الاستثمار في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، ستسجل مختلف قطاعات الانتاج، على غرار الدورات السابقة حضورها في هذا المعرض، وسيكون لقطاع الصناعات التقليدية حضور متميز في الدورة الجديدة للمعرض بتنظيم خيمة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، تضم مجموعة كبرى من الحرفيين من مختلف ولايات الجمهورية.



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كما سيحافظ الجانب التنشيطي على مكانته في الدورة الجديدة لمعرض قابس الدولي، حيث برمجت ادارته العديد من العروض الفنية والمسابقات المخصصة لزوار هذه التظاهرة التجارية الكبرى.