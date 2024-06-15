رئيس الجمهورية ونظيره العراقي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

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جرت، عصر السبت 15 جوان 2024، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ونظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، فقد أكّد الرئيسان، خلال هذه المكالمة، على "حرصهما الراسخ على مزيد تعزيز روابط الأخوة والتعاون القائمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق في مختلف المجالات لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة".