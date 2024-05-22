جندوبة: مطالبة عدد من المحتجين بتمكينهم من مقاسم بناء اشتروها بموجب بتات عمومية

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اعرب عدد من متساكني معتمدية فرنانة، اليوم الاربعاء، خلال وقفة احتجاجية نفذوها امام مقر بلدية المكان، عن استيائهم من عدم تمكينهم من مقاسم بناء كائنة بتقسيم النور الراجع بالملكية لبلدية المكان، اشتروها خلال الفترة من 2003 الى 2005 بموجب بتات عمومية، قبل ان يوقّعوا في شانها عقود قانونية ويقع الاستيلاء عليها دون موجب قانوني وتحويل جزء منها لبيع مواد البناء، وتمكين اخرين من مقاسم مشابهة واستثنائهم من أي وجه من اوجه الاستغلال، وفق قولهم.





وطالب المعنيون بعملية الشراء (وعددهم 64) خلال جلسة خصصت لتدارس وضعياتهم عقدت بمقر البلدية، بتمكينهم من مقاسمهم او التعويض لهم، محمّلين المجلس المحليّ ورئيس البلدية مسؤولية نتائج وتداعيات عدم تمكينهم من استغلال مقاسمهم، رغم حصولهم على تراخيص بناء واستصدار بعضهم لأحكام قضائية لفائدتهم (من بينها الحكم عدد 18461 الصادر عن ابتدائية جندوبة في 29 ماي 2017 والحكم عدد 8893 الصادر عن ذات المحكمة في 28 ماي 2019).



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وناشد المشاركون في الجلسة (الحسين المزريقي وجلول الغزواني ومحمد القضقاضي ورشدي بوسعيدي وحميد الغزواني ولطفي غزواني) في تصريحات لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، وزير الداخلية ووزيرة العدل ورئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حدّ لما اعتبروه "استهتارا بحقوقهم وبقرارات هياكل الدولة" سواء تعلق الامر بعقود البيع او بقرارات الازالة او بالأحكام القضائية الصادرة لفائدة بلدية المكان او لفائدة البعض ممن استطاع ان يوفر مستلزمات التقاضي المالية.

ومن جهته اكد الكاتب العامل لبلدية فرنانة شكري البولاهمي، انه الدولة انتزعت سنة 2000، قطعة ارض كائنة بمدينة فرنانة بموجب الامر عدد 1198 المؤرخ في 9 اوت من ذات السنة، قبل ان تتولى بلدية المكان شراءها واعداد جزء منها كمقاسم مخصصة للسكن وبيعها للعموم بموجب بتات عمومية وقبل ان يسجل بعض المواطنين اعتراضاتهم التي عطّلت عملية التنفيذ، الامر الذي استوجب من بلدية المكان تقديم عدّة قضايا اخرها القضية الاستحقاقية عدد 8893 /2019 والتي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بجندوبة وحكمت في شانها لفائدة بلدية فرنانة فيما يتعلق بجميع المقاسم موضوع احتجاج أصحابها اليوم الأربعاء، وتم من جديد رفض الدعوى بحكم صادر عن محكمة الاستئناف مؤرخ في 29 جانفي 2024 يقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى الرامية الى تمكين المحتجين من مقاسمهم القانونية.