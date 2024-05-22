تنظيم الدورة الثالثة للمعرض الوطني للطوابع البريدية "تونسيات" يوم 13 اوت 2024

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تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، يوم 13 اوت 2024، الدورة الثالثة من المعرض الوطني للطوابع البريدية «تونسيات» وذلك بالتعاون مع البريد التونسي بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة التونسية.



وقد عقدت اللجنة العلمية المكلفة بضبط قائمة الشخصيّات التونسيّة اللاّتى سيتم الاحتفاء بهنّ في إطار الدورة القادمة، امس الثلاثاء، اول اجتماع لها باشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، آمال بلحاج موسى.





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وأكّدت الوزيرة أن تظاهرة «تونسيّات 2024» ستتميّز بخيار التركيز على تكريم كوكبة من المناضلات التونسيّات اللاّتي ساهمن في الحركة الوطنيّة وكنّ فاعلات في معركة التحرير الوطني من أجل استقلال تونس.



وبيّنت أنّه باعتبار أنّ المعرض الوطني للطوابع البريديّة "تونسيّات 2024" سيتزامن مع إحياء الذكرى 68 لإصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة فإنّه سيتضمن 23 طابعا بريديّا جديدا ليكون العدد الإجمالي للمكرّمات 68 من التونسيّات، الأحياء وممن فارقن الحياة، اللاّتي تميّزن بريادتهنّ في شتّى مجالات النّضال النّسوي والإبداع والإشعاع الوطني والدولي وكان لهنّ أثر هام في تاريخ تونس، مذكرة بأنّ الدورتين السابقتين شهدتا إصدار 22 طابعا بريديا سنة 2022 و23 طابعا بريديّا سنة 2023.



وقد تداول أعضاء اللجنة في السير الذاتيّة للشخصيّات النسائيّة المقترحة في المجالات المتّصلة بمعركة التحرير الوطني والأعلام التاريخيّة والفنون والعلوم والأدب والثقافة والإعلام والرياضة والنضالات السياسيّة وبعض التجارب النسويّة المتفرّدة.