اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا : وفد الترجي الرياضي يشد الرحال الى العاصمة المصرية القاهرة

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شدت بعثة الترجي الرياضي ظهر اليوم الاربعاء الرحال الى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة خاصة وذلك لخوض مباراة اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ضد الاهلي المصري يوم السبت القادم بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي بملعب حمادي العقربي برادس قد انتهت على نتيجة التعادل الابيض صفر-صفر.





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وتالف وفد الترجي الرياضي الذي توجه الى القاهرة من 50 شخصا بين جهاز اداري وفني وطبي ولاعبين.



واوضح وليد قرفالة الناطق الرسمي للترجي الرياضي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" ان "كل اللاعبين كانوا في الموعد في رحلة القاهرة بما في ذلك الظهير الايسر محمد امين بن حميدة الذي لايزال يتدرب على انفراد وستتحدد مشاركته في لقاء السبت القادم بعد الحصة التدريبية الاخيرة التي سيجريها الفريق. وستكون تلك المشاركة مرتبطة بمدى تعافي اللاعب من الاصابة التي كان تعرض لها في الدقائق الاخيرة من مباراة الذهاب في رادس واجبرته على مغادرة الميدان ".



يذكر ان الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم كانت عينت الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لادارة هذه المباراة في حين سيكون الجزائري لحلو بن براهم مكلفا بالاشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد في غرفة "الفار".