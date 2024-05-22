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المؤتمر الوطني العاشر لجراحة التجميل ينعقد بالعاصمة يومي 24 و25 ماي الجاري

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 13:48 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لجراحة التجميل يومي 24 و25 ماي الجاري، بتونس العاصمة، المؤتمر الوطني العاشر لجراحة التجميل تحت عنوان 'شد الوجه ونحت الجسم'.

وأفادت، رئيسة الجمعية التونسية لجراحة التجميل، هيفاء فضة، في تصريح ل'وات'، اليوم الثلاثاء، أن "هذا المؤتمر يهدف بالخصوص الى تبادل التقنيات الجراحية الحديثة في هذا المجال بين مختلف الكفاءات الطبية المختصة من دول العالم ووضع خطط اتصالية للترويج للوجهة التونسية واستقطاب عدد كبير من المرضى خاصة من البلدان المجاورة".

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وأشارت، المتحدثة، الى أن "برنامج المؤتمر سيتضمن تقديم 32 ألف تدخل جراحي قام به 120 جراح تجميل من تونس الى جانب مشاركة 200 جراح من جنسيات مختلفة على غرار البرازيل ولبنان والجزائر وفرنسا وبولونيا والمغرب" مبينة أنه "سيتم في اطار المؤتمر اجراء 4 عمليات جراحية عبر تقنية المباشر بهدف التعريف بمختلف التقنيات المعتمدة أثناء التدخل الجراحي في اختصاص طب التجميل".

وأبرزت الدكتورة، هيفاء فضة، أن "جراحة التجميل في تونس قطاع واعد ومعترف به منذ التسعينات، حيث تزداد نسبة الاقبال عليها سنويا بصفة ملحوظة"، مرجعة ذلك الى "تطور ثقافة التجميل لدى المجتمع التونسي التي باتت منتشرة أكثر فأكثر خاصة مع التطور التكنولوجي اضافة الى استقطاب أعداد كبيرة من السياح من مختلف البلدان في اطار ما يعرف بالسياحة الاستشفائية".


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