مهرجان كان : الجناح التونسي يحتضن مجموعة من الأنشطة الترويجية للسينما التونسية ولمواقع التصوير ببلادنا

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احتفاء بسينما الجنوب، على هامش الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي، احتضن الجناح التونسي لقاءً حضره عدد هام من المنتجين والمخرجين من بلدان افريقية عدة وذلك بمناسبة عرض فيلم "Le Camp de Thiaroye" وهو من إخراج عصمان سمبان وثيرنو فاتي سو وذلك ضمن فعالية "كلاسيكيات كان" يوم 19 ماي 2024 بقاعة بونويل.



وهذا الفيلم هو من إنتاج SNPC- السنغال، و SATPEC-تونس، وENAPROC-الجزائر، 1988. ووفق بلاغ صادر عن المركز الوطني للسينما والصورة فقد تم ترميم الفيلم من قبل مؤسسة السينما العالمية – مشروع السينما العالمية والمكتبة السينمائية ببولونيا في مختبر Immagine Ritrovata بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية ووزارة الثقافة والتراث السنغالية وبدعم مالي من مؤسسة هوبسون / لوكاس بالتعاون مع جمعية سينما الجنوب.





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وبحسب المصدر ذاته نظم الجناح التونسي بالقرية العالمية بانتيارو نشاطا ترويجيا لتونس كوجهة للتصوير السينمائي بمشاركة "Ciné Trip Tunisia" حيث تم استعراض شخصيات فيلم حرب النجوم الذي تم تصوير الجزء الأول منه في الجنوب التونسي كما تم بالمناسبة التعريف بأهم وأشهر مواقع التصوير في تونس وتسليط الضوء على ما يزخر به تاريخ السينما التونسية من مساهمات في أشهر الأفلام العالمية.



