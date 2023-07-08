القصرين: وفاة شخص افريقي الجنسية وإصابة 4 اخرين من بينهم 3 اجانب في حادث مرور ببوشبكة

أسفر حادث مرور، جدّ صباح اليوم السبت، على مستوى طريق تلابت بوشبكة الحدودية في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، عن وفاة شخص إفريقي الجنسية وإصابة 4 اخرين (03 أجانب وتونسي)، اصاباتهم متفاوتة الخطورة، وفق مصدر من الحماية المدنية.



وذكر ذات المصدر في تصريح لصحفية (وات) أن صورة الحادث تمثلت في اصطدام سيارتين خفيفتين، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية بالجهة تحولت على جناح السرعة لموقع الحادث لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين وتأمين عملية نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين.