المنستير: قصر العلوم يبرمج سلسلة من المحاضرات بهدف نشر الثقافة العلمية بالمجتمع (المدير العام)

برمج قصر العلوم بالمنستير، الراجع بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة من المحاضرات العلمية الموجّهة للعموم، خلال الفترة 28 أكتوبر 2022-29 سبتمبر 2023، لنشر الثقافة العلمية داخل المجتمع التونسي، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير العام لقصر العلوم صالح نصر.



وينظّم قصر العلوم يوم الأربعاء 31 ماي الجاري معرضا علميا حول المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد ومساهمته في المحافظة على المياه والغابات، ومحاضرة علمية تحت عنوان "الاستشعار عن بعد والمحافظة على المياه والغابات" مع أستاذة الجيوماتكس وإدارة الموارد المائية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، زهرة ليلى شعبان، والمهندس الرئيس بالإدارة العامة للغابات بتونس الصحبي بالضياف.





...



وبرمج قصر العلوم محاضرات علمية أخرى حول الطاقة المتجددة في تونس، ومساهمة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وآثار التغييرات المناخية والحلول، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء في تونس بين الواقع والآفاق، وآليات التوعية والتوجيه في مجابهة الأوبئة والحدّ من انتشارها، ودور الإرشاد الفلاحي في التنمية المستدامة والمقاربات المعتمدة في تونس.



كما تشمل محاور المحاضرات العلمية التطرق إلى المناطق الرطبة والمنظومات الايكولوجية في تونس، والبذور والمشاتل الزراعية الدخيلة في تونس، والثورة الرقمية في تونس بين الواقع والمأمول، وآثار التلوث البحري في تونس، وتاريخ علم الفلك، ودور الأسرة في بناء شخصية الطفل.

وانطلق برنامج المحاضرات العلمية الموجهة للعموم منذ سنة 2018 في تناغم مع أهداف إحداث مؤسسة قصر العلوم سنة 2007، والتي من بينها خلق ديناميكية ذات أبعاد علمية وفكرية وفي تناغم كذلك مع توجهات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المتعلقة أساسا بالتحسيس والتوعية، حسب صالح نصر.