كأس تونس: مستقبل المرسى واتحاد بنقردان غدا من أجل بلوغ المباراة النهائية

تقام غدا الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء مباراة الدور نصف النهائي الأولى لكأس تونس ،نسخة فرحات حشاد، بين مستقبل المرسى و اتحاد بن قردان.

وسيسعى طرفا اللقاء، الى الفوز بورقة الترشح للمباراة النهائية ومواصلة المغامرة والمراهنة على اللقب الذي سيمنح الفائز فرصة المشاركة في كأس الاتحاد الافريقي الموسم القادم.



وتبدو حظوظ الفريقين جد متقاربة في كسب المباراة، ما يجعل الرهان على نتيجة المواجهة أمرا عسيرا، خصوصا وأنّ مشوارهما في المسابقة كان متميزا ومقنعا .وسيعمل مستقبل المرسى العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية والذي يملك تاريخا حافلا في مسابقة الكاس الى البحث عن مباغتة المنافس معولا على نجاعة هجومية ميزت الفريق في المباريات الإعدادية الأخيرة والتي برز خلالها عدد من اللاعبين على غرار ماهر النويوي وامين بن مسعود .وسيخوض أبناء الصفصاف المباراة بشعار الانتصار حرصا منهم على استعادة أمجاد الفريق الذي تمكن في السابق من الفوز بالأميرة في 5 مناسبات، سنوات 1961 و 1977 و 1984 و 1990 و 1994.ذويذكر ان مستقبل المرسى وصل الى المربع الذهبي اثر ازاحته لفرق النجم الرادسي في الدور التمهيدي بضربات الجزاء 4 – 3 بعد التعادل الإيجابي 1 1، واتحاد قرطاج في الدور السادس عشر بنتيجة 4 - 0 ، و ترجي الكريب في الدور ثمن النهائي 2 – 1 ، و وهلال مساكن في الدور ربع النهائي 2 – 0.أما اتحاد بن قردان الذي انهى بطولة الموسم الفارط سادسا في الرابطة المحترفة الاولى وفرض نفسه في المواسم الأخيرة ضمن مرحلة التتويج في بطولة الرابطة المحترفة الأولى فيسعى لعدم التفريط في نتيجة المباراة خصوصا وأنّه مدرك أنّ المنافس يعد على الورق أقل ضراوة من طرفي نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين النادي الصفاقسي والنادي الافريقي.و سيبحث الاطار الفني لاتحاد بن قردان بقيادة المدرب نضال الخياري عن كسب خطوة حاسمة نحو المراهنة على لقب الكاس .وتوحي الاستعدادات والمباريات الودية الأخيرة التي أجراها الفريقان بأن تشهد المباراة منافسة كبيرة.وبلغ اتحاد بن قردان هذه المرحلة المتقدمة من مسابقة الكأس بتجاوزه عقبة مستقبل السبيخة 3 – 1 في الدور السادس عشر و أمل حفوز في الدور ثمن النهائي 3 – 1 ، والنادي البنزرتي في الدور ربع النهائي بالركلات الترجيحية 5-4 بعد التعادل الإيجابي 1 -1.وقد أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين الحكم عامر شوشان لادارة لقاء الدور نصف النهائي للكأس المستقبل الرياضي بالمرسى و الاتحاد الرياضي ببن قردان المبرمجة يوم غد الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس .وسيكون في مساعدته كل من محمد باكير و فوزي الجريدي وحكم رابع باديس بن صالح والمراقب رياض الحرزي وحكام (فار)اسامة بن اسحاق و وائل حناشي.