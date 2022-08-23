ٲولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع اللاعب الجزائري الفرنسي وهيب طاهرة

ٲعلن نادي ٲولمبيك سيدي بوزيد التعاقد مع اللاعب الجزائري الفرنسي وهيب طاهرة قادما من فريق راد ستار الفرنسي.

وٲورد اولمبيك سيدي بوزيد على صفحته الرسمية ٲن مدة العقد تمتد لموسمين.





ويشغل الاعب وهيب طهارة صاحب ال 24 عاما خطة مهاجم.

ويذكر ان اولمبيك سيدي البوزيد العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى يسعى الى توفيركل ممهدات النجاج لموسمه الجديد وعرف رصيده البشري تعزيزات بالجملة.



