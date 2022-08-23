ٲولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع اللاعب الجزائري الفرنسي وهيب طاهرة


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 14:22 قراءة: 0 د, 19 ث
      
ٲعلن نادي ٲولمبيك سيدي بوزيد التعاقد مع اللاعب الجزائري الفرنسي وهيب طاهرة قادما من فريق راد ستار الفرنسي.
وٲورد اولمبيك سيدي بوزيد على صفحته الرسمية ٲن مدة العقد تمتد لموسمين.

ويشغل الاعب وهيب طهارة صاحب ال 24 عاما خطة مهاجم.
ويذكر ان اولمبيك سيدي البوزيد العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى يسعى الى توفيركل ممهدات النجاج لموسمه الجديد وعرف رصيده البشري تعزيزات بالجملة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251772



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 23 أوت 2022 | 25 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2532°-2331°-2434°-2433°-25
  • Avoirs en devises
    23463,4

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21009 DT        1$ =3,18850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   1058,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   