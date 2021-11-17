مدنين : قريبا الانتهاء من إنجاز ممرّ نموذجي لذوي الحاجيات الخاصة في جربة حومة السوق الأوّل من نوعه في تونس

وات - أوشكت أشغال تركيز ممرّ نموذجي لفائدة ذوي الحاجيات الخاصة على النهاية أمام المسرح البلدي في جربة حومة السوق من مفترق المارينا الى مفترق برج الغازي مصطفى وذلك في اطار الاشغال المبرمجة للقمة الفرنكفونية وفق ما ذكره نور الدين الحجاجي منسق الاشغال الخاصة بالقمة في الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان .



ويمتد هذا الممرّ الأوّل من نوعه في تونس والذي يستجيب لكل فئات مستعملي الطريق وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة على طول 500 متر ومجهّز بحواجز واقية لاجبار المترجل على العبور منه الى جانب القيام باشغال المنحدرات لتمكين الكرسي المتحرك من الصعود بسهولة الى الرصيف فيما يتواصل تثبيت ممر خاص باصحاب العصا البيضاء وتخصيص اماكن بماوى سيارات المعوقين.

ويمثل هذا الممر بما يحمله من مواصفات وخصوصيات لفئة خاصة من مستعملي الطريق أحد مكوّنات مشاريع دقيقة وهامة شملها مسرح الهواء الطلق وكامل محيطه الداخلي والخارجي التي اعطت جمالية كبيرة للمكان وغيّرت كامل المشهد في تناغم وانسجام مع المحيط العام للجزيرة التي لبست حلة جديدة على وقع الاستعداد لقمة الفرنكفونية المؤجلة الى السنة المقبلة.

وفي هذا الاطار تتواصل اللمسات الاخيرة على بعض الأشغال بالمسرح البلدي بعد ان تمت غعادة تسييجه وتغطيته وإنجاز عدة اشغال حوله على ان يتم نهاية هذا الاسبوع تدشينه الذي من المنتظر ان يكون بحفل يحتضنه هذا الفضاء الجديد.





