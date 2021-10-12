وصول دفعة جديدة من معدات اساسية لتغطية المسرح البلدي بجربة مكان احتضان فعاليات افتتاح قمة الفرنكفونية

وات - وصلت الى المسرح البلدي بجربة حومة السوق دفعة جديدة من المعدات التي تم توريدها لتغطية هذا الفضاء متمثلة في اعمدة سيتم البدء في تركيزها اليوم، وفق كاهية مدير الاشغال ببلدية حومة السوق والمسؤول الفني على اشغال تهيئة وتغطية المسرح محمد الزموري .



واعتبر الزموري ان وصول هذه المعدات، مرحلة مهمة في اعداد المسرح البلدي للقمة الفرنكفونية التي بانهاء تركيزها سيتم حال وصول الغطاء وضعه في مكانه، فيما تتواصل بقية مكونات مشروع التهيئة بنسق حثيث لتبلغ نسبة تقدم الاشغال الجملية 60 بالمائة منها مكونات فاقت هذه النسبة واخرى دونها، واكد انه بانتهاء مختلف الاشغال سيكتسي المسرح حلة جديدة ومظهرا جميلا يجعله مناسبا لاحتضان فعاليات قمة عالمية هامة



ويتواصل في اطار اعداد المسرح للقمة، اعادة تسييجه، ووضع ماوي سيارات به، وتهيئة فضاء مخصص للبرتوكول، ومركبات صحية، وغيرها من الاشغال، وذلك بكلفة جملية قدرت باكثر من 9 مليون دينار، واشغال ملحقة بمليوني دينار، من شانها ان تخرج المسرح في وجه جديد بلمسة فنية متميزة تجعله ينصهر مع المحيط الذي يتواجد به على ضفاف البحر قرب معالم ومواقع اثرية عريقة، تحكي تاريخا وحضارات تعاقبت على الجزيرة من جهة، ومعالم سياحية راقية من جهة اخرى.







