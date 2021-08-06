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وزارة الصحة: استكمال 1343678 شخصا للتلقيح المضاد لكورونا بتاريخ يوم الخميس 4 أوت الجاري

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 08:52 قراءة: 0 د, 37 ث
أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن إجمالي عدد المطعمين ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس الماضي بلغ 3111252 شخصا بعد تلقي 55734 شخصا للتلقيح يوم الخميس 4 أوت الجاري وبذلك يرتفع إجمالي عدد المطعمين الذين استكملوا التلاقيح 1343678 شخصا

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن إجمالي عدد المطعمين يتوزع بين 1915124 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و1196128 تلقوا الجرعة الثانية

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين لتلقي التلقيح ضد كورونا على منظومة "ايفاكس" بلغ الى غاية الساعة الثامنة و10 دقائق من صباح اليوم الجمعة 6 أوت الجاري 4211834 مسجلا

وجددت الوزارة دعوتها كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة بالتسجيل على منظومة التسجيل عن بعد "ايفاكس"


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