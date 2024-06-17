بن عروس: الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتلقى 37 استفسارا حول السلامة الصحية للاضاحي

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تلقى اعوان المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببن عروس، 37 استفسارا من قبل مواطنين من مختلف الجهات بخصوص السلامة الصحية للاضاحي.



وقال المدير الجهوي للهيئة سليم بوربيع في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، ان مجمل الاستفسارات سواء عبر الهاتف او عبر مقاطع فيديو او من خلال صور حينية مرسلة، تعلقت باعراض تمت ملاحظتها على الاضاحي وارتبطت بما يعتبره المستهلك خطرا على صحته.

ووضعت الهيئة على صفحاتها الرسمية على شبكة الانترنات على ذمة المواطنين رقما اخضر وارقام اطباء بياطرة، يتعاملون مع الهيئة لارشاد المستهلكين حول الوضعية الصحية للاضاحي.



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ووفق المعاينات ومجمل التوصيفات الواردة على الهيئة، فقد تم تسجيل بعض الاصابات، التي لم تمثل خطرا على الصحة العامة للاضاحي موضوع الاستفسار، وتتواصل هذه الخدمة التي يؤمنها اعوان المراقبة الى اخر ايام العيد.

يذكر ان إدارة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، وضعت كذلك على ذمة المواطنين ارقاما هاتفية ل05 بياطرة تولوا الإجابة على استفساراتهم حول الوضعية الصحية للاضاحي كما قاموا بزيارات معاينة ميدانية . 0