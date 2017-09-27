تونس تحتل المرتبة 135 في نجاعة سوق الشغل من بين 138 دولة في مؤشر ''دافوس'' للتنافسية العالمية

كما أشار خلال مداخلته اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017، في اذاعة أكسبريس أف أم, إلى أن تونس إحتلت المرتبة 135 بالنسبة لنجاعة سوق الشغل في العالم داعيا اللحكومة إلى الاهتمام اكثر بسوق الشغل و التوزنات المالية التي تراجعت فيها تونس بعديد النقاط .
و جدير بالذكر بأن تقرير « دافوس » هو بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد 138 دولة حول العالم.
ويرتكز التقرير على 12 محورا كمؤشرات حول التنافسية لا سيما البنية التحتية والبيئة والصحة والتعليم الابتدائي ونجاعة سوق الشغل والابتكار
Publié le:2017-09-27 10:52:54
Par:mandhouj (France )
Sur:تداعيات اسقاط قانون ''المصالحة'' على السبسي والغنوشي