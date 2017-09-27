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Economie|

تونس تحتل المرتبة 135 في نجاعة سوق الشغل من بين 138 دولة في مؤشر ''دافوس'' للتنافسية العالمية

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - بخصوص إحتلال تونس المرتبة الـ95 في مؤشر دافوس للتنافسية العالمية علق مجدي حسن الناطق الرسمي باسم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات , أن محافظة البلاد التونسية على نفس الترتيب للسنة الماضية، يعتبر إيجابيا نوعا ما .

كما أشار خلال مداخلته اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017، في اذاعة أكسبريس أف أم, إلى أن تونس إحتلت المرتبة 135 بالنسبة لنجاعة سوق الشغل في العالم داعيا اللحكومة إلى الاهتمام اكثر بسوق الشغل و التوزنات المالية التي تراجعت فيها تونس بعديد النقاط .


و جدير بالذكر بأن تقرير « دافوس » هو بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد 138 دولة حول العالم.
ويرتكز التقرير على 12 محورا كمؤشرات حول التنافسية لا سيما البنية التحتية والبيئة والصحة والتعليم الابتدائي ونجاعة سوق الشغل والابتكار

Publié le:2017-09-27 10:52:54

  
  
  
  
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