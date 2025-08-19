Babnet   Latest update 11:50 Tunis

خزندار: إيقاف عنصر إجرامي محل مناشير تفتيش لفائدة عدة محاكم

Publié le Mardi 19 Août 2025 - 11:02
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير كان محل عدة مناشير تفتيش وأحكام سجنية صادرة لفائدـة عدد من الهياكل القضائية بالعاصمة وعدة ولايات، وذلك بتهم مرتبطة بجرائم التحيل.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.





