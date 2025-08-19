Babnet   Latest update 13:43 Tunis

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطلق دليلاً لحماية المهاجرين التونسيين بفرنسا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a464cb149394.87610495_hkiqnomfelpgj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 12:48
      
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن وضع دليل شامل لحماية حقوق المهاجرين التونسيين بفرنسا، متاح عبر منصّة المنتدى باللغة الفرنسية، وذلك في إطار عمل تواصلي يهدف إلى توفير الدعم القانوني والإنساني للتونسيين المقيمين هناك بمختلف أوضاعهم الإدارية.

أداة لمساندة المهاجرين


وأكد المنتدى أنّ هذا الدليل هو ثمرة سنوات من المناصرة والتحليل القانوني والمرافقة الميدانية، ويأتي ليكون سنداً عملياً لكل تونسي وتونسية بفرنسا، سواء كانوا مهددين بالترحيل، أو تلقوا إخطارات بالمغادرة أو بالمنع من العودة، أو في طور البحث عن سبل التسوية القانونية. كما يقدّم الدليل للمهاجرين وسائل للتصدّي لمحاولات تجريم وضعيتهم الإدارية أو استغلال جهلهم بالقوانين.


مضامين الدليل

يتضمّن الدليل:

* النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها اتفاق 1988 بين تونس وفرنسا.
* توضيح الإجراءات الزجرية المحتملة مثل أوامر مغادرة التراب الفرنسي، قرارات المنع من العودة، الإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري.
* الآجال القانونية الممكنة للطعن والاعتراض.
* نماذج مراسلات قانونية جاهزة للاستعمال.
* قائمة بالجمعيات والنشطاء الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة.

التزام المنتدى

وشدّد المنتدى على أنّ هذا الدليل يكتسي أهمية خاصة في ظل ما وصفه بـ"تصاعد القمع الممنهج ضد المهاجرين في فرنسا"، وتكثيف التشريعات المجرّمة للوضعيات غير النظامية، مؤكداً التزامه بمواصلة الوقوف إلى جانب المهاجرين التونسيين كـ"صوت ودرع" في مواجهة سياسات الإقصاء والعنصرية.


الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:08
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 36
Babnet

