المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطلق دليلاً لحماية المهاجرين التونسيين بفرنسا
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن وضع دليل شامل لحماية حقوق المهاجرين التونسيين بفرنسا، متاح عبر منصّة المنتدى باللغة الفرنسية، وذلك في إطار عمل تواصلي يهدف إلى توفير الدعم القانوني والإنساني للتونسيين المقيمين هناك بمختلف أوضاعهم الإدارية.
أداة لمساندة المهاجرين
أداة لمساندة المهاجرين
وأكد المنتدى أنّ هذا الدليل هو ثمرة سنوات من المناصرة والتحليل القانوني والمرافقة الميدانية، ويأتي ليكون سنداً عملياً لكل تونسي وتونسية بفرنسا، سواء كانوا مهددين بالترحيل، أو تلقوا إخطارات بالمغادرة أو بالمنع من العودة، أو في طور البحث عن سبل التسوية القانونية. كما يقدّم الدليل للمهاجرين وسائل للتصدّي لمحاولات تجريم وضعيتهم الإدارية أو استغلال جهلهم بالقوانين.
مضامين الدليليتضمّن الدليل:
* النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها اتفاق 1988 بين تونس وفرنسا.
* توضيح الإجراءات الزجرية المحتملة مثل أوامر مغادرة التراب الفرنسي، قرارات المنع من العودة، الإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري.
* الآجال القانونية الممكنة للطعن والاعتراض.
* نماذج مراسلات قانونية جاهزة للاستعمال.
* قائمة بالجمعيات والنشطاء الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313573