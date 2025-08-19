المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطلق دليلاً لحماية المهاجرين التونسيين بفرنسا

مضامين الدليل



التزام المنتدى



وأكد المنتدى أنّ هذا الدليل هو ثمرة سنوات من، ويأتي ليكون سنداً عملياً لكل تونسي وتونسية بفرنسا، سواء كانوا مهددين بالترحيل، أو تلقوا، أو في طور البحث عن سبل التسوية القانونية. كما يقدّم الدليل للمهاجرين وسائل للتصدّي لمحاولاتأو استغلال جهلهم بالقوانين.يتضمّن الدليل:* النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها* توضيح الإجراءات الزجرية المحتملة مثل* الآجال القانونية الممكنة للطعن والاعتراض.جاهزة للاستعمال.* قائمة بالجمعيات والنشطاء الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة.وشدّد المنتدى على أنّ هذا الدليل يكتسي أهمية خاصة في ظل ما وصفه بـ"تصاعد القمع الممنهج ضد المهاجرين في فرنسا"، و، مؤكداً التزامه بمواصلة الوقوف إلى جانب المهاجرين التونسيين كـ"صوت ودرع" في مواجهة سياسات الإقصاء والعنصرية.