ما حقيقة الاقتراض بفوائد مشطة من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد؟

ناقش برنامج Le Club Eco على إذاعة إكسبريس أف أم، ملف القروض التي تحصلت عليها تونس من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد، وسط جدل حول نسب الفائدة والشروط المصاحبة لهذه القروض.



فوائد مرتفعة وإجراءات مالية مثيرة للجدل



إيداع إجباري في البنك الإفريقي.. لماذا؟



هل هناك بدائل؟



غياب الشفافية في البرلمان؟



أزمة ديون أم أزمة حوكمة؟



أوضحت الصحفية آمال الحاج علي أن تونس حصلت على قرض بقيمة، بنسبة فائدة سنوية، يتم سداده على خمس سنوات مع سنة إمهال. وأضاف أن البنك فرض أيضًا رسومًا إدارية بنسبةوتكاليف محاماة بلغت، مما زاد من كلفة القرض.أشار أحد المتدخلين إلى أن تونس مطالبة بإيداعمن قيمة القرض في البنك نفسه، إضافة إلى وديعة سابقة بقيمة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى هذا الإجراء ومدى تأثيره على السيولة المالية للدولة.أكدت الصحفيةأن تصنيف تونس الائتماني الضعيف يجعل من الصعب عليها الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق المالية العالمية، حيث تتراوح الفوائد بين، وهو ما يجعل الاقتراض من البنك الإفريقي أكثر "قبولًا" رغم تكلفته المرتفعة.طرح النقاش أيضًا مسألة غياب التفاصيل المالية الكاملة عند المصادقة على القرض في مجلس النواب، حيث اعتبر بن مصطفى أن البرلمان لم يكن على دراية كافية بجميع الشروط المالية المصاحبة، مما يطرح تساؤلات حول الحوكمة المالية للدولة.خلص المتدخلون إلى أن اللجوء المستمر إلى القروض قصيرة المدى لسد العجز المالي يؤكد وجود أزمة هيكلية في الاقتصاد التونسي، تستوجب حلولًا اقتصادية مستدامة بدلًا من الاستمرار في سياسة التداين.