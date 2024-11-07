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خزندار: "الهرل" اخطر منحرف في قبضة الأمن

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 09:24 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أول أمس اعوان مركز الأمن الوطني بخزندار واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير ملقب ب "الهرل" محل عدة مناشير تفتيش من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والسرقة وقد كشفت الابحاث تضرر عدة مواطنين منه ...
باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء لمحاكمته من أجل ما نسب إليه من تهم.


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