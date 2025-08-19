وزارة الأسرة تُطلق استبيانا حول انتظارات الأولياء من خدمات نوادي الأطفال ونوادي الإعلاميّة الموجّهة للطفل الخاصّة
أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن استبيانا يتعلّق بانتظارات وتطلعات الأولياء من خدمات نوادي الأطفال ونوادي الإعلاميّة الموجّهة للطفل الخاصّة، حسب بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن الوزارة.
ودعت الوزارة الأولياء للمشاركة في هذا الاستبيان وإبداء مقترحاتهم وآرائهم بكلّ حريّة، تعزيزا للمسار التشاركيّ لإعداد كراس الشروط الجديد المتعلّق بفتح نوادي الأطفال ونوادي الإعلاميّة الموجّهة للطفل الخاصّة وضمان استجابته لتطلّعات وانتظارات الأطفال وأوليائهم.
ويندرج هذا الإستبيان، حسب البلاغ، في إطار حرص الوزارة على مزيد تحسين جودة الخدمات وتنظيمها بمؤسسات نوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل الخاصة واستجابة لما يتطلبه واقع هذا القطاع وضمانا لديمومة هذه المؤسسات بما يتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى.
ويتناول الاستبيان عددا من الأسئلة التي تشمل البيانات العامّة والجودة والتقييم وتوقيت فتح وغلق نادي الأطفال أو نادي الإعلامية الموجهة للطفل الخاصّة وموقعها والتأثير والنتائج والتطلعات المستقبليّة والمقترحات.
ويمكن الردّ على أسئلة الاستبيان المنشور بالموقع الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت على الرابط التالي: https://shorturl.at/Oujo4
