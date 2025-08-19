وزارة الأسرة تُطلق استبيانا حول انتظارات الأولياء من خدمات نوادي الأطفال ونوادي الإعلاميّة الموجّهة للطفل الخاصّة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/MIN-DE-LA-FEMME.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن استبيانا يتعلّق بانتظارات وتطلعات الأولياء من خدمات نوادي الأطفال ونوادي الإعلاميّة الموجّهة للطفل الخاصّة، حسب بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن الوزارة.

ودعت الوزارة الأولياء للمشاركة في هذا الاستبيان وإبداء مقترحاتهم وآرائهم بكلّ حريّة، تعزيزا للمسار التشاركيّ لإعداد كراس الشروط الجديد المتعلّق بفتح نوادي الأطفال ونوادي الإعلاميّة الموجّهة للطفل الخاصّة وضمان استجابته لتطلّعات وانتظارات الأطفال وأوليائهم.



