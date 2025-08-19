قفصة: عقد جلسة عمل استعدادا لتنظيم قافلة طبية عسكرية مجانية بمعتمدية بلخير يوم 7 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل استعدادا لتنظيم قافلة صحية عسكرية مجانية بمعتمدية بلخير يوم 7 سبتمبر 2025، وذلك بإشراف والي الجهة، سليم فروجة، وبحضور ممثلين عن الصحة العسكرية والإدارة الجهوية للصحة ومختلف الأطراف المتداخلة.



وأفاد المدير الجهوي للصحة بقفصة، طه معتوڨ، بأن القافلة الصحية العسكرية، التي سيتم تنظيمها بمعتمدية بلخير ستشمل 12 اختصاصا طبياً في الطب العام وأمراض النساء والتوليد وطب الأمراض الصدرية وأمراض الاذن والأنف والحنجرة وطب العيون وطب الأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي والمعدة وطب القلب و الشرايين وطب الغدد الصماء والطب الباطني وطب الأطفال.

