قفصة: عقد جلسة عمل استعدادا لتنظيم قافلة طبية عسكرية مجانية بمعتمدية بلخير يوم 7 سبتمبر 2025
انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل استعدادا لتنظيم قافلة صحية عسكرية مجانية بمعتمدية بلخير يوم 7 سبتمبر 2025، وذلك بإشراف والي الجهة، سليم فروجة، وبحضور ممثلين عن الصحة العسكرية والإدارة الجهوية للصحة ومختلف الأطراف المتداخلة.
وأفاد المدير الجهوي للصحة بقفصة، طه معتوڨ، بأن القافلة الصحية العسكرية، التي سيتم تنظيمها بمعتمدية بلخير ستشمل 12 اختصاصا طبياً في الطب العام وأمراض النساء والتوليد وطب الأمراض الصدرية وأمراض الاذن والأنف والحنجرة وطب العيون وطب الأمراض الجلدية وطب الجهاز الهضمي والمعدة وطب القلب و الشرايين وطب الغدد الصماء والطب الباطني وطب الأطفال.
واضاف أن هذه القافلة سيؤمن الاشراف عليها 32 إطارا طبياً وشبه طبي عسكري موزعين إلى 16 طبيبا عسكريا و16 إطار شبه طبي وممرضين عسكريين..
وقال معتوڨ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، إنّ هذه القافلة ستنظّم في إحدى المؤسسات التربوية بالمنطقة وستوفّر عيادات طبية مجانية في هذه الاختصاصات مع الأدوية للمرضى مشيراً إلى أنها ستكون مدعومة بفرق من الصحة العمومية بإطارات طبية وشبه طبية مع توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الاستعجالية مع التكفل بها أضاف. إلى اجراء تحاليل حينية للمرضى .
