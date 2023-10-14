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قيس سعيد: خلال يومين فقط، عمليات التدقيق في الانتدابات أفضت الي التفطن ل1500 انتداب بناء على الولاء في احدى المنشٱت العمومية‎

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 09:59 قراءة: 0 د, 47 ث
      
‏استقبل ظهر الجمعة 13 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة وتناول اللقاء جملة من المحاور من بينها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، إلى جانب عدد من المشاريع ومقترحات القوانين الأخرى.

وتعرض اللقاء، حشب بيان رئاسة الجمهورية إلى المحور المتعلق بمقاومة الفساد ومحاربة المفسدين وخاصة "تطهير الادارة من الذين تتسللوا إليها بدون أي وجه حق".
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وأطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب على النتائج الأولية لعملية التدقيق في الانتدابات التي تمت دون وجه حق ومن بينها على سبيل المثال إحدى المنشآت العمومية التي أفضى التدقيق فيها خلال يومين فقط إلى التفطن إلى أكثر من 1500 عون وموظف تم انتدابهم لا بناء على القانون ولكن على الولاء لهذه الجهة أو تلك.


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