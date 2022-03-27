نجيب الشابي: مشروع الاستبداد لا زال في بداية طريقه والقادم قد يكون أعظم

اعتبر رئيس الحركة الديمقراطية نجيب الشابي في حوار لوكالة أفريقيا الاخبارية أن رئاسة الجمهورية أصبحت الخطر الأول على الديمقراطية وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ودعا نجيب الشابي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى العودة عن اجراءات 25 جويلية واستعادة الديمقراطية التمثيلية، مضيفا " مشروع قيس سعيّد استبدادي يعتمد على الشعبوية".
وقال نجيب الشابي إن مصدر قوة قيس سعيد حالة الوهن التي عليها المجتمع التونسي... عامة الناس سئموا الديمقراطية لان تجربة العشر سنوات الماضية خلقت نفورا لدى الجماهير من الأحزاب ومن الحياة البرلمانية ومن عدم الاستقرار الحكومي ومن النخبة السياسية عامة التي أهملت قضايا الناس وانتظاراتهم من الثورة وذهبت تتصارع على كعكة الحكم.
ودعا نجيب الشابي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى العودة عن اجراءات 25 جويلية واستعادة الديمقراطية التمثيلية، مضيفا " مشروع قيس سعيّد استبدادي يعتمد على الشعبوية".
وقال نجيب الشابي إن مصدر قوة قيس سعيد حالة الوهن التي عليها المجتمع التونسي... عامة الناس سئموا الديمقراطية لان تجربة العشر سنوات الماضية خلقت نفورا لدى الجماهير من الأحزاب ومن الحياة البرلمانية ومن عدم الاستقرار الحكومي ومن النخبة السياسية عامة التي أهملت قضايا الناس وانتظاراتهم من الثورة وذهبت تتصارع على كعكة الحكم.
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