مبادرة 'مواطنون ضد الإنقلاب' تتهم قيس سعيد بمنع اجتماع لهم في الحمامات


Publié le Dimanche 27 Mars 2022 - 11:11قراءة: 0 د, 37 ث
      
اتهمت مبادرة 'مواطنون ضد الإنقلاب' رئيس الجمهورية قيس سعيد بمنع اجتماع لهم اليوم الأحد 27 مارس 2022، في إحدى القاعات الخاصة بمدينة الحمامات كان يهدف للإعلان عن تأسيس هيئة جهوية للمبادرة بولاية نابل.

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وعبر الحاضرون عن استغرابهم من حجز التجهيزات الصوتية وتهديد صاحب القاعة بالغلق التام في صورة السماح بعقد الاجتماع.

واعتبر المحامي والسياسي رضا بلحاج أن ما يقوم به رئيس الدولة، يدل على أنه خائف من الإجتماعات والجلسات وقال إن ذلك يُذكِر بالسنوات الأخيرة لفترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وفق تعبيره.
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من جهته دعا السياسي أحمد نجيب الشابي إلى تنظيم مسيرة الأسبوع القادم في مدنية الحمامات استنكارا لمنع اجتماع اليوم.

في المقابل طالب عياض اللومي بضرورة مواصلة النضال وفق تقديره.

المصدر شمس



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