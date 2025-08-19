Babnet   Latest update 22:39 Tunis

وزير النقل يؤكد على ضرورة حسن التصرّف في الأسطول المتوفّر حاليّا وإحكام توزيعه، في ظلّ تعزيزه بحافلات جديدة تم تسلّمها مؤخرا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a4e10302fef3.79124424_pknhmifjlgeoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 21:36
      
أكّد وزير النقل رشيد عامري،  امس الإثنين 18 أوت 2025على ضرورة حسن التصرّف في الأسطول المتوفّر حاليّا وإحكام توزيعه، في ظلّ تعزيزه بحافلات جديدة تم تسلّمها مؤخرا بالإضافة إلى الإقتناءات الجديدة التي سيتمّ استلامها قريبا من ضمنها 418 حافلة سيتم تخصيص الحصّة الأكبر منها لفائدة الجهات
 واوصى،  خلال  جلستي عمل جمعته بالرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل ثمّ بالمديرين الجهويين للنّقل خصصت للوقوف على مدى جاهزية الأسطول وتدارس مختلف الإجراءات العملية الرامية إلى تأمين أفضل ظروف تنقّل للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين خلال الموسم الدراسي الجديد، بحسن التنسيق مع السلط والهياكل الجهوية لتحديد الحاجيات الحقيقية لنقل التلاميذ والطّلبة بكلّ جهة
و دعا الى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنفيذ برنامج التنقل بالإنسيابية اللازمة وفي كنف انتظاميّة السّفرات من خلال جملة من الآليات على غرار العمل على ملاءمة التوقيت المدرسي والجامعي مع برمجة السفرات



وعلى صعيد آخر شدّد الوزير على أهميّة تكثيف الجهود للحفاظ على المرفق العامّ للنّقل والتصدّي بكل الوسائل التي يخوّلها القانون لسلوكيات التخريب وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس معتبرا  من جانب آخر السلامة المرورية وترسيخها كثقافة لدى المواطن وأعوان النّقل العمومي على حدّ السواء، أولوية مطلقة 
و طالب بالقيام بجرد حول النقاط السوداء على الطرقات واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالحدّ من المخاطر وإيقاف نزيف الحوادث وتأمين تنقّل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة 
 


Babnet

