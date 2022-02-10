سامي الطريقي: هيئة الدفاع سال لعابها وحبكت سيناريو كامل لإعدام النهضة

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هيئة الدفاع سال لعابها وحبكت سيناريو كامل لإعدام النهضة

قال القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، إن تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معلومة من قبل الدولة"، مبينا بأنه تتم مرافقته بأمن رئاسي، وفق تعبيره.وأضاف الطريقي: "تابعت الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين وتوقعت ان أجد وثائق خطيرة ومؤيدات فوجدنا رواية وسردية لا علاقة لها بالوثائق التي تم تقديمها"وأردف الطريقي:" هيئة الدفاع قالوا ان المعطيات أخذوها من تقارير استخبارات عسكرية ومن بين الجهات التي تسلمتها رئيس الجمهورية.. فمن هي الجهات الأخرى التي تسلمتها؟ وكيف علموا أن جهاز الاستخبارات العسكرية سلموا التقارير لرئيس الجمهورية؟ على حد تعبيره.وأضاف:" لأول مرة في حياتي أرى محامين يكرمون منوبهم وهو زياد الأخضر وهو اعتراف واضح لدعم الوطد لهيئة الدفاع عن الشهيدين.وتابع قائلا" هذا الملف لم اتحدث عنه طيلة 10 سنوات ولن اتحدث في تفاصيله وليسوا هم فقط المعنيين بدم الشهيد نحن أيضا معنيون بذلك"وقال سامي الطريقي ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قامت بحبك رواية لتوريط النهضة بعد ان سال لعابها بسبب 25 جويلية".وأضاف سامي الطريقي " للأسف الشديد السيناريو الذي تم الحديث عنه لا يمكن ان يصدق أبدا".وتابع الطريقي " هيئة الدفاع تحدثت عن ملف يورط فرنسا في عملية الاغتيال ثم تنصلت منه ليتم اتهامنا".