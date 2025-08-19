Babnet   Latest update 16:41 Tunis

عمران العافي اول انتداب اولمبيك سيدي بوزيد للموسم الرياضي الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61bb5ee1e07c78.04129372_ekginfjphmqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 16:41
      
أعلن اولمبيك سيدي بوزيد الناشط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعزيز صفوفه باللاعب عمران العافي.
ويعد العافي، البالغ من العمر 24 سنة، اولى انتدابات الاولمبيك للموسم الرياضي الجديد حسب بلاغ نشره الفريق على صفحته الرسمية على موقع التواصل  الاجتماعي "فايسبوك" امس الاثنين.
ويشغل المنتدب الجديد خطة مدافع محوري بالاضافة الى حذقه اللعب كظهير أيمن.

يشار الى ان الفريق الاخضر والابيض انطلق في تحضيراته للموسم الجديد اول امس الاحد بملعب 17 ديسمبر بسيدي بوزيد تحت اشراف المدرب جمال بلهادي.


