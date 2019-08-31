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سفيرة كندا تودّع التونسيين بكلمات مؤثرة : لن أنسي تونس الرائعة وأهلها وسأدافع عنها أينما ذهبت

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - نشرت الجمعة 30 أوت، سفيرة كندا كارول ماكوين، رسالة مؤثرة أعلنت من خلالها أنها ستغادر تونس نهائيا بعد انتهاء مهامها في تونس.
ووصفت ماكوين تونس بالبلد الرائع والاستثنائي وتوجّهت بالشكر للتونسين مؤكّدة أن "بلد الياسمين"، ينتظره مستقبل زاهر وديمقراطي وأنها ستدافع عن تونس أينما ذهبت.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188242

Mandhouj  (France)  |Samedi 31 Août 2019 à 13h 33m |           
سفيرة بقيمة الإنسانية.
تحية لها.

Bon vent, et de façon le peuple n'oubliera jamais votre séjour en Tunisie.
@#Canada



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